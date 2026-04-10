Von der Eisenbahnstraße stauen sich die Autos bis ins Zentrum – selbst außerhalb der Stoßzeiten. Der Grund: die Arbeiten in der Neuen Stadtmitte. Ist Besserung in Sicht?

Die Stoppuhr läuft – also los. Als die Ampel endlich auf Grün springt, schieben sich die Karossen über die Kreuzung; auf der kerzengeraden Achse steuern sie dem Hauptbahnhof entgegen. Wie lange sie wohl gebraucht haben, für ihren Weg durch die Kaiserslauterer Innenstadt? Nach 14 Sekunden, sechs Pkw und einem Bus schaltet die „Lichtsignalanlage“, wie es im Amtsdeutsch heißt, jedenfalls wieder auf Rot. Und genau das dürfte ein beträchtlicher Teil des Problems sein in der Eisenbahnstraße, Fahrtrichtung Süden: die verkürzten Grünzeiten. Um 11.30 Uhr reihen sich hier am Donnerstagmittag die Autos aneinander, kein Ende in Sicht. Sie stehen von der Kreuzung Allee-/Karl-Marx-/Eisenbahnstraße (Fuchsbau) über Schneider- und Burgstraße bis vor die Mall. 650 Meter Stau – außerhalb der Rushhour. Wer’s eilig hat, gerät ins Fluchen. Andere stöhnen auf hinterm Lenkrad, genervt vom mühsamen Vorwärtskriechen.

Wann aber wird sich die seit Monaten verkrampfte Verkehrslage im Zentrum wieder entspannen? Wann lockert sich die Situation, die neben der Warterei auch zunehmend Lärm und Abgase nach sich zieht?

Verkürzte Grünphasen wegen Busumleitung

Ziemlich bald, versichert die Stadtverwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ, sehr wahrscheinlich ab dem 1. Mai. Wenn keine „unvorhergesehenen“ Hürden mehr auftauchten, wird am Vorabend die Vollsperrung des Knotenpunkts Burg-/Spittelstraße aufgehoben – seit einem Jahr die Großbaustelle in der City. Und nach Angaben der Behörden der hauptsächliche Grund, warum sich die Staus durch Eisenbahn- und Schneiderstraße ziehen. Wegen der Sanierung der Neuen Stadtmitte habe man sich im Rathaus nämlich gezwungen gesehen, die Linienbusse durch die komplette Eisenbahnstraße zu lotsen – entgegen der gültigen Einbahnstraßenregelung. Deshalb habe sie die Ampelzeiten neu einstellen müssen, schildert die Stadt. Verkürzte Grünphasen seien unvermeidbar gewesen, auch um den „Komfort“ für Passanten nicht zu beeinträchtigen: Weil es viele per pedes in die Eisenbahnstraße zieht, eine von Geschäften gesäumte Einkaufsmeile, wechseln die acht Fußgängersignale an der Kreuzung gleichzeitig auf Grün.

An der Kreuzung Eisenbahn-/Allee-/Karl-Marx-Straße kann sich zurzeit der Verkehr stauen, und das über fast 700 Meter. Foto: Peter-Pascal Portz Der Stau zieht sich einmal durch die Eisenbahnstraße ... Foto: Peter-Pascal Portz ... hinein in die Schneiderstraße ... Foto: Peter-Pascal Portz ... bis zur Mall. Foto: Peter-Pascal Portz Foto 1 von 4

Hier, in Höhe des Fuchsbaus, teilt sich der Verkehrsstrom aus dem Süden eigentlich bloß in zwei Richtungen. Zur Linken fließt er ab in die Allee-, zur Rechten in die Karl-Marx-Straße. Durchfahren: verboten. Vor den Arbeiten galt diese Einbahn-Regel auch für Busse – über die Spittelstraße gelangten sie in den Stadtkern.

Busse fahren auch künftig in beide Richtungen

Im Mai soll die Ampelsteuerung mit dem Ende der Baustelle nun erneut angepasst werden, schreibt die Verwaltung. Dann, so die Stadt, sei in der Eisenbahnstraße eine „deutliche Entspannung“ festzustellen. Nur eines werde sie hier nicht mehr umstoßen: die Route für den ÖPNV, die Linien 107 und 105. Nachdem sich die aus der Not geborene Verkehrsführung bewährt habe, wird sie zur Dauerlösung, heißt es. Busse dürfen also weiterhin auf zwei Spuren durch den nördlichen Teil der Eisenbahnstraße rollen – auch schnurstracks durch zum Fackelbrunnen. „Die Wege sind kürzer, wir werden schneller, vor allem aber sind wir pünktlicher“, sagt Boris Flesch, Betriebsleiter der SWK Verkehrs-AG. Und die Haltestelle vorm Burgerrestaurant „Sissi und Franz“ an der Ecke Schneider-/Marktstraße, die könne auf beiden Seiten bedient werden. Wie die Stadt in einer Mail erklärt, würden die neuen Markierungen zu Beginn des Monats Mai aufgetragen.

Ursprünglich sollte die Sanierung der Neuen Stadtmitte bis Ende 2025 bewältigt sein. Die Einweihung verzögert sich jedoch um fast ein halbes Jahr – aufgrund böser Überraschungen. Zuerst waren nicht vorhergesehene Fernwärmearbeiten nötig, mieses Wetter ließ die Baustelle ruhen, dann offenbarte sich, dass Hausanschlüsse erneuert werden müssen. Und zu guter Letzt, als wäre das nicht genug, stießen Arbeiter auf eine undichte Wasserleitung der SWK.

Um im Jubiläumsjahr den Abschluss zu forcieren, ordnete das Tiefbaureferat im März die Vollsperrung des Knotens in der Spittelstraße an.