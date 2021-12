Den Ausbau der Kreisstraße 59 in der Ortsdurchfahrt Krickenbach unterstützt das Land mit einer Zuwendung in Höhe von rund 632.000 Euro, teilt das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium mit. „Wir wollen gut ausgebaute und sichere Straßen für die Region“, begründete Verkehrsministerin Daniela Schmitt die Förderung der Ausbaumaßnahmen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden. Die Instandsetzungsarbeiten umfassen einen großen Teil der Ortsdurchfahrt – beginnend aus Richtung Linden kommend an der Einmündung zum Friedhof bis hinter die Einmündung zur Mühlstraße. Neben dem Vollausbau der Fahrbahn auf dem rund 700 Meter langen Abschnitt umfasst die geplante Erneuerung auch die Gehwege und Nebenflächen sowie die Instandsetzung der Ver- und Entsorgungsleitungen.