Ein 63-Jähriger wird verdächtigt, in der Goethestraße Mülltonnen an der Bushaltestelle und eine Fassade beschmiert zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Mann und rief die Polizei. Die eintreffende Streife traf einen Mann an, der auf die Beschreibung passte. Er war gerade dabei die Fassade eines Einkaufmarktes mit einem Permanentmarker zu beschmieren. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.