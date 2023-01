Weil sie von zwei Hunden angesprungen wurde und dadurch stürzte, hat eine Frau aus dem Landkreis am Dienstag Strafanzeige erstattet. Die 62-Jährige gab an, dass sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag ereignet habe, teilt die Polizei mit. Demnach befand sich die Frau auf einem Spaziergang, als die beiden nicht angeleinten Hunde gegen 13.15 Uhr auf sie zu rannten und an ihr hochsprangen. Die 62-Jährige wurde dadurch umgestoßen, fiel zu Boden und verletzte sich an Becken und Wirbelsäule. Während sie noch am Boden lag, sei ein Auto vorbeigekommen, in dem sich der mutmaßliche Hundebesitzer und eine weitere Person befanden. Sie hätten die Hunde eingefangen und seien weggefahren, ohne der Frau zu helfen. Den mutmaßlichen Hundebesitzer konnte die Polizei anhand des abgelesenen Nummernschildes ausfindig machen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und unterlassenen Hilfeleistung ermittelt.