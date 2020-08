Die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 61 gestiegen. Das hat am Abend das Gesundheitsamt Kaiserslautern mitgeteilt. Am Dienstag wurden vier Personen positiv getestet, eine Person aus dem Landkreis und drei Personen aus der Stadt Kaiserslautern. Am Montag waren es neun Personen, sieben Personen aus dem Landkreis und zwei Personen aus der Stadt.