Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Dienstagabend einen Fußgänger erfasst und verletzt. Die 26-jährige Frau war kurz nach 20 Uhr mit ihrem Pkw in der Richard-Wagner-Straße unterwegs und wollte an der Ampel nach links in die Logenstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen Fußgänger, der aus Richtung Hauptbahnhof kam und die Logenstraße bei Grün an der Fußgängerampel in Richtung Richard-Wagner-Straße überqueren wollte.

Der 61-Jährige wurde vom abbiegenden Fahrzeug am Bein erfasst, das Auto überrollte seinen Fuß. Obwohl der Mann über Schmerzen klagte, lehnte er die Verständigung eines Rettungswagens ab.