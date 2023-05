Die Lauterer City stand am Donnerstag ganz im Zeichen der Läufer. Zum 14. Mal fand der B2Run statt. Um 18 Uhr startete Oberbürgermeister Klaus Weichel die größte Breitensportveranstaltung der Westpfalz und 6000 Läufer und Läuferinnen begaben sich auf die fünf Kilometer lange Strecke. Von der Schneiderstraße aus liefen sie zum Ziel in der Karl-Marx-Straße. Obwohl für die meisten Teilnehmer der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stand, gab es natürlich auch einen Sieger: Max Rahm lief nach 15:04 Minuten als Erster ins Ziel.