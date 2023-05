Ganz im Zeichen der B2Run-Läufer steht am kommenden Donnerstag die Kaiserslauterer City. Rund 6000 Starter aus 285 Unternehmen werden zur 14. Auflage des Firmenlaufs erwartet. Los geht's um 18 Uhr. Vom Startpunkt in der Schneiderstraße wird sich ein buntes Läuferfeld auf den fünf Kilometer langen Kurs begeben und zum Ziel in der Karl-Marx-Straße laufen. Vor, während und nach dem B2Run kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Natürlich steht die Sicherheit der Firmenläufer und -läuferinnen an erster Stelle. Deshalb müssen an diesem Ausnahmetag die anderen Verkehrsteilnehmer auf sie Rücksicht nehmen und aufgrund von Sperrungen (ab 16 bis voraussichtlich 21 Uhr) mit Wartezeiten rechnen. So erfolgt ab 17.40 Uhr eine Vollsperrung der gesamten Laufstrecke, welche die B2Runner von der Scheiderstraße aus via Eisenbahnstraße hinauf zur Barbarossastraße führt. Auf der geht es dann weiter in östlicher Richtung bis zum Wendepunkt. Dort biegen die Läufer in die Bismarckstraße ein und laufen in Richtung Innenstadt. Über die Schubert- und Schulstraße erreichen sie den Adolf-Kolping-Platz, von dem aus sie das letzte Teilstück in Angriff nehmen. Haben sie die Wilhelm-, Fabrik- und Augustastraße passiert, geht's dann auf der Lutrinastraße schnurstracks zum nicht mehr allzu weit entfernten Ziel in der Karl-Marx-Straße. Schon vor dem Start erfolgt ab 16 Uhr eine Vollsperrung Ecke Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße. Das gilt auch für die Scheiderstraße, den Übergang zur Eisenbahnstraße. Und ebenso ab 17 Uhr für die Ecke Bismarckstraße, Karl-Marx-Straße bis Spittelstraße. Nachdem der letzte Läufer die Ziellinie überquert hat, wird die Strecke schnellstmöglich wieder freigegeben.

Rekord 2019: 7500 Teilnehmer

Viele freuen sich schon auf dieses große Kaiserslauterer Lauffest, das auf dem besten Weg ist, wieder an die eindrucksvollen Teilnehmerzahlen der Vor-Corona-Läufe anzuknüpfen. Für eine Rekordbeteiligung sorgten bei der zwölften Auflage des B2Run 7500 Starter. Danach war's dann mit den Rekorden erst einmal vorbei. Die Pandemie verhinderte zweimal eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte. Als dann nach den dunklen Corona-Jahren im vergangenen Juni die 13. Auflage des Laufs über die Bühne ging, war dies in gewisser Weise ein Neubeginn. Damals war auch wieder Oberbürgermeister Klaus Weichel mit von der Partie. Er ließ es sich nicht nehmen und startete den Firmenlauf, der mit seiner Amtszeit immer verbunden bleiben wird. Der scheidende OB - im August endet seine Amtszeit - wird als großer Förderer in die Geschichte dieser Breitensportveranstaltung - es ist die größte in der Westpfalz - eingehen. Vor einem Jahr betonte Weichel noch einmal die Bedeutung des Laufs, den er „als Highlight in unserem Veranstaltungskalender“ pries.

Gemeinschaftsgefühl gibt die spezielle Note

Das Besondere des B2Run wird man sicherlich auch diesmal erleben können. Es ist die Freude am gemeinsamen Laufen in einem Firmenteam, in dem der Chef neben dem Azubi unterwegs ist. Dieses Gemeinschaftsgefühl gibt dem Lauf die spezielle Note und lässt ihn zu mehr als einem reinen Sportereignis werden. Gleichwohl sind in dem großen Feld auch Läufer und Läuferinnen dabei, die die sportliche Herausforderung suchen und für die nicht nur der Laufspaß, sondern auch die Zeit eine Rolle spielt. Zu dieser Gruppe zählte beim 13. B2Run der Lauterer Michael Wiebelt, der nach 15:07 Minuten als Erster das Ziel erreichte. Die schnellste Frau im Feld war damals Julia Könnel. Für sie zeigte die Uhr 18:22 Minuten an. Neben den schnellsten Läufern wird heuer auch wieder das Team mit den meisten Teilnehmern ausgezeichnet. Gute Chancen auf einen Treppchenplatz hat das Westpfalz-Klinikum, das mit 255 Läufern an den Start gehen will.

Fehlen wird in diesem Jahr auch nicht das gesellige Finale: die After-Run-Party auf dem Stiftsplatz mit Biergarten und Musik sowie einem großen Speise- und Getränkeangebot.