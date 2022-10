Trippstadt. Waldwanderer Gerald Klamer gastiert im Haus der Nachhaltigkeit (HdN). Zum Start seiner Vortragsreihe stellt er sein aktuelles Buch am 27. Oktober um 18 Uhr im Johanniskreuzer Infozentrum vor.

Nach 25 Jahren als Forstbeamter kündigte Gerald Klamer, löste seine Wohnung auf und unternahm eine einmalige Wanderung: Knapp 6000 Kilometer ging er quer durch Deutschland, um herauszufinden, wie es wirklich um unsere Wälder steht. So beschreibt das HdN in seiner Pressemitteilung den Autor. Auf seinen Blogs „Waldbegeisterung“ und „Trekking wild“ erzählt er regelmäßig von seinen Naturbeobachtungen und Reisen. In einem weiteren Projekt durchwandert Gerald Klamer die Urwälder der Karpaten, um auf ihre Bedrohung aufmerksam zu machen.

Auf seiner Wanderung durch Deutschlands Wälder verfolgt er das Ziel, ein realistisches Bild vom Wald und zu zeichnen. Von Februar bis November durchquerte er von Marburg aus in einer großen Runde Wälder und Nationalparks: Vom Ammergebirge im Süden bis zu den Kreidefelsen im Norden. Beim Vortrag im HdN erklärt er unter anderem, was Bodenschutz bedeutet, wie angemessen mit Borkenkäfern umzugehen ist, warum Waldtümpel wie kleine Klimaanlagen fungieren und Totholz für das Ökosystem Wald essenziell ist.

Info



Die Anmeldung zum Vortrag im Haus der Nachhaltigkeit ist im Internet auf www.hdn.wald.rlp.de möglich. Wer mehr über Gerald Klamer und seine Wanderungen erfahren möchte, wird auf der Website www.waldbegeisterung.de fündig.