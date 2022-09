Es gibt sie wieder, die wegen Corona ausgefallene Wallonen-Historik-Rallye der Sportfahrer-Union Kaiserslautern. Am Sonntag, 18. September, startet die Ausfahrt historischer Fahrzeuge mit Sonderaufgaben wie Gleichmäßigkeitsprüfungen.

Start der bis Baujahr 1997 zugelassenen Fahrzeuge ist um 10.01 Uhr am Sportplatz in Erfenbach. Erwartet werden etwa 60 Fahrzeuge. Die Strecke ist etwa 130 Kilometer lang und führt hauptsächlich durch die Westpfalz mit zunächst unbekanntem Ziel. Das ergibt sich für die Teilnehmer aus dem Bordbuch. Dennoch sind keine Vorkenntnisse erforderlich, so Fahrtleiter Thomas Braun. Unter den Teilnehmern sind einige Raritäten wie der Morgan Plus 8 aus dem Jahr 1975 mit seinem 3,5-Liter-Motor des Teams Klemens Borst/Anette Borst aus Pirmasens. Oder der BMW 327/328 aus dem Jahr 1938, den Alexander Horn fährt, der Audi 80 Quattro in der Rallyeversion von Helmut Michel. Auch ein VW-Bus vom Typ T 3 aus dem Jahr 1984 ist auf der Strecke. Und der frühere international aktive Uli Greiss aus Ramstein-Miesenbach geht mit Jay Alm in einem Nissan Patrol an den Start.