Ein 60-Jähriger wurde am Sonntag in der Trippstadter Straße Opfer von Taschendieben. Nach Angaben der Polizei wurde der Senior gegen 23 an einer Tankstelle von einem älteren Paar auf Russisch angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nachdem das Paar weitergezogen war, stellte der 60-Jährige fest, dass sein Mobiltelefon gestohlen wurde. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 0631 3692250 entgegen.