Alle Haushalte im Kreis Kaiserslautern erhalten im Januar und Februar 60 Gelbe Säcke. Wer mehr benötigt, kann diese erst nach der Grundverteilung und ausschließlich auf schriftlichem Weg bei der Firma Containerdienst B&S GmbH bestellen. Die Postadresse lautet Winzenheimer Straße 28 in 55559 Bretzenheim. E-Mails gehen an gelbesaecke@containerdienst-bad-kreuznach.de und Faxe an die Nummer 0671 64803. Haushalte, die momentan keine Gelben Säcke mehr zur Verfügung haben, können übergangsweise handelsübliche, durchsichtige Abfallsäcke benutzen, wie das Duale System Interseroh mitteilt. Für Reklamationen rund um die Verteilung und Abholung der Gelben Säcke gibt es eine kostenlose Hotline, die unter der Nummer 0800 0010227 erreichbar ist. Die Abfallwirtschaft des Kreises weist ausdrücklich daraufhin, dass sie nicht Ansprechpartner in Sachen des Gelben Sackes ist.