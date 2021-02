Ab Mittwoch, 17. Februar, werden in Kaiserslautern 20.000 Päckchen mit je drei OP- oder FFP2-Masken an Leistungsempfänger in der Stadt verteilt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat die Stadt eine Lieferung mit 60.000 Schutzmasken aus Beständen des Landes erreicht, die die Kommunen Leistungsempfängern zur Verfügung stellen sollen. Ab Mittwoch können diese Masken bei verschiedenen sozialen Einrichtungen abgeholt werden. Das Ökumenische Gemeinschaftswerk (ÖGW) hat die Masken abgepackt. Dazu wurden die Räumlichkeiten des Second-Hand-Ladens „Schatzkiste“ in der Pariser Straße 28 für die Kommissionierung genutzt. Insgesamt waren mit dieser Aufgabe neun Mitarbeiter eine ganze Arbeitswoche lang beschäftigt.

Insgesamt drei Masken sollen laut Vorgabe des Landes niederschwellig alle Personen erhalten, die Leistungen im Rahmen der sozialen Mindestsicherung nach dem Sozialgesetzbuch oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Durch die enge Vernetzung der sozialen Einrichtungen in der Stadt sei gewährleistet, dass wirklich jeder ganz unkompliziert seine eigenen Masken kostenlos erhalte, betonte der Beigeordnete Peter Kiefer.

Die Masken können unter anderem abgeholt werden bei: Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum (ASZ), Pfaffstraße 3; Caritas Beratungs-Wohnung Fischerrück, Königsberger Straße 7; Caritas Mehrgenerationenhaus, Kennelstraße 7; Caritas Zentrum (Edith-Stein-Haus), Engelsgasse 1; Evangelischer Gemeindedienst, Stiftstraße 2; Sozialreferat, Maxstraße 19; Ökologieprogramm, Vogelwoogstraße 50, Halle 300, (Velo-Projekt); Glockestubb,