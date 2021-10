In der Nacht auf Samstag verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall mit einem hohen Schaden. Ein 45-Jähriger aus Weselberg fuhr laut Polizei auf der K5 von Stelzenberg kommend in Richtung L500. An der dortigen Einmündung wollte er nach rechts in Richtung Walzweiher abbiegen, geriet jedoch, weil er zu schnell war, nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Mann wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille, eine Blutprobe wurde entnommen. Es entstand ein Schaden von circa 60.000 Euro, wie die Polizei berichtet. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.