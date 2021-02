Den Förderbescheid von 60.000 Euro für das Holzbauprojekt der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern in Frankenstein überreicht Staatsministerin Anne Spiegel am Donnerstag, 11. Februar, 13 Uhr, auf dem zukünftigen Campus-Gelände im Diemersteiner Tal. Dies teilt das rheinland-pfälzische Umwelt- und Forstministerium mit. Hier soll ein Lehr- und Forschungscampus für innovativen und experimentellen Holzbau errichtet werden. Ab diesem Sommer entsteht laut Ministerium eine „rund 360 Quadratmeter große Werk- und Forschungshalle für deren Bau überwiegend der klimaschonende und nachwachsende Rohstoff Holz verwendet wird. Dabei sollen alle Teile des Tragwerks, der Dämmebene sowie der Dach- und Wandbekleidung sortenrein demontierbar und zur Wiederverwendung geeignet sein.“ Dieses Verfahren setze voraus, dass die im Holzbau bisher üblichen Verbindungen neu entwickelt und geplant werden. Die Landesförderung in Höhe von 60.000 Euro sei für die hierfür notwendigen Forschungsarbeiten gedacht.