Ein 58-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in der Käthe-Kollwitz-Straße einen Sanitäter angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Rettungsdienst gerufen worden, weil eine Person hilflos auf der Straße lag. Vor Ort trafen die Sanitäter auf den alkoholisierten Mann, der zunächst nicht auf ihre Ansprache reagierte. Die Helfer weckten den 58-Jährigen, woraufhin er sofort nach einem 27-jährigen Sanitäter schlug. Der Schlag verfehlte ihn knapp, dennoch zog sich der Helfer eine leichte Kratzwunde zu. Anschließend beleidigte der Mann die Rettungskräfte massiv, bevor er wegging. Eine Polizeistreife traf den 58-Jährigen kurze Zeit später an einem Kiosk an. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen des Verdachts auf einen tätlichen Angriff auf Rettungskräfte.