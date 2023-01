Eine 58-jährige Frau aus Kaiserslautern wurde Opfer von mehr als einer Betrugsmasche, wie die Polizei am Mittwoch erfuhr.

Die Frau berichtete der Polizei von mehreren Anrufen von der „Military Police“ und dem „Federal Police Department“. Die Anrufer machten ihr weis, dass gegen sie wegen Verdachts auf Drogengeschäfte ermittelt werde. Sie forderten sie auf, ihr Geld in Sicherheit zu bringen und es in Google-Play-Cards zu investieren. Die Frau ließ sich darauf ein, kaufte Gutscheinkarten im vierstelligen Wert und gab die Codes den „Ermittlern“ telefonisch durch. Als ihr dann doch Zweifel kamen, wandte sie sich an die deutsche Polizei.

Bei der Gelegenheit erzählte sie, dass sie auch schon mehrere zehntausend Euro ins Ausland überwiesen hat, um ihrem Freund zu helfen, den sie vor mehr als einem Jahr über eine Online-Partnerbörse kennengelernt hatte. Obwohl er persönliche Treffen immer wieder absagte, gelang es ihm, das Vertrauen der Frau zu gewinnen. Um ihm aus Notsituationen zu helfen, überwies sie mehrfach hohe Beträge auf verschiedene Bankkonten. Die Ermittlungen laufen.