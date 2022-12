Die Stadt Otterberg und die Ortsgemeinde Otterbach bekommen Fördermittel in Höhe von insgesamt 560.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“. Dies teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Die Stadt Otterberg plane, die ihr zugesprochenen 360.000 Euro „hauptsächlich im Zusammenhang mit der Sanierung der Ring- und Fabrikstraße sowie der Instandsetzung eines Abschnitts der Stadtmauer einzusetzen. Auch Baumaßnahmen zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude sollen unterstützt werden“, erläutert Innenminister Michael Ebling. Otterbach erhält 200.000 Euro. „Die Gemeinde möchte die Mittel vor allem dazu nutzen, drei Grundstücke in der Otterstraße einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Nach dem Entfernen der maroden Bausubstanz sollen an dieser Stelle eine Grünanlage mit Stellplätzen entstehen und Grünelemente und Sitzmöglichkeiten errichtet werden. Die Maßnahmen sollen die Infrastruktur und den Ortskern nachhaltig stärken und attraktiver machen“, so Ebling.