Die Polizei sucht einen 56-jährigen Mann. Er wird seit Dienstag vermisst. Er könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Er verließ am Abend seine Wohnung im östlichen Stadtgebiet in Richtung des Waldes oberhalb des Parkplatzes Kniebrech. Im Bereich eines Restaurants und eines Hundevereins verliert sich seine Spur, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ermittlungen sowie umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung einer Rettungshundestaffel, eines Hubschraubers und zahlreichen Einsatzkräften führten bislang nicht dazu, dass der Vermisste gefunden wurde. Daher wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Sie fragt: Wer hat den Vermissten seit Dienstag, 11. Juni, 20.40 Uhr, gesehen? Wer kann Hinweise zu Anlaufadressen oder Kontakten des 56-Jährigen geben? Der Mann war zuletzt unter anderem mit einem schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck „Betzenberg“ sowie mit einer kurzen, schwarzen Arbeitshose bekleidet. Ein Foto des Vermissten und weitere Infos zur Person hat das Polizeipräsidium Westpfalz unter https://s.rlp.de/XyXBj im Internet veröffentlicht. Zeugen, die Hinweise zu dem 56-Jährigen geben können oder ihn gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.