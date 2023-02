Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Sie sucht den 56-jährigen Frank L. aus Kaiserslautern. Der Mann wird seit Dienstag, 22. Februar, 14 Uhr, vermisst. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Frank L. ist auf Medikamente angewiesen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist der Vermisste zu Fuß unterwegs. Er könnte sich im Waldgebiet um den Humbergturm, zwischen dem Wildpark und dem Bremerhof aufhalten. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung von Personenspürhunden und Hubschraubern in den vergangenen Tagen verliefen bislang erfolglos, weshalb sich das Polizeipräsidium Westpfalz nun an die Öffentlichkeit wendet.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Frank L. geben? Wer hat den 56-Jährigen gesehen? Der Vermisste hat dunkelblonde, nackenlange Haare und ist sehr schlank. Er trägt eine Brille. Zur Bekleidung von Frank L. liegen aktuell keine Informationen vor. Ein Foto des Vermissten und seinen vollständigen Namen finden Interessierte unter https://s.rlp.de/zLbMU auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.