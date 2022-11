Bei einem Auffahrunfall ist am Freitagmittag ein 55-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, folgte der Mann einem Sprinter auf der Berliner Straße in Richtung Gartenschau, als der Transporter verkehrsbedingt anhalten musste. Der Motorradfahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den Lastwagen auf.

Dabei zog sich der Mann eine Fraktur und mehrere Schürfwunden zu und wurde vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst ins Westpfalz-Klinikum gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte das Motorrad. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.