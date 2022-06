Ein Autofahrer, der im Gersweilerweg Richtung Alex-Müller-Straße Schlangenlinien fahre, wurde der Polizei am Montagnachmittag gemeldet. Der Mann sei zudem beim Linksabbiegen in die Alex-Müller-Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gefahren, teilte der hinter ihm fahrende Zeuge mit. Um den Schaden habe sich der Fahrer nicht gekümmert.

Bei der Kollision riss das vordere Kennzeichen ab und blieb am Unfallort zurück. Die Polizei traf den mutmaßlichen Fahrer zu Hause an. Das vom Zeugen beschriebene Auto stand in der Garage und war im Frontbereich beschädigt.

Der Beschuldigte zeigte sich uneinsichtig und aggressiv. Er beleidigte die Beamten und bedrohte sie. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,84 Promille an. Als die Einsatzkräfte den 54-Jährigen zur Dienststelle bringen wollten, setzte er sich dagegen zur Wehr. Sie brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.