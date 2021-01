Traurige Nachricht: Es wurde erneut ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vom Gesundheitsamt Kaiserslautern nachgemeldet. Die Anzahl der Corona-Toten in Stadt und Kreis erhöht sich damit auf 65. Das Gesundheitsamt verzeichnete zum Jahreswechsel 53 neue Covid-19-Fälle, 24 in der Stadt, 26 im Landkreis, drei bei den Streitkräften. Aktuell sind 517 Menschen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 44 Menschen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Die meisten Indexfälle gibt es derzeit außer in Kaiserslautern (292) in der Verbandsgemeinde Landstuhl (45).