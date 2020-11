Ein Fußgänger ist am Dienstagvormittag am Opelkreisel von einem Lkw erfasst und verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte der Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug von der Zufahrt eines Baumarktes auf die Opelstraße einbiegen. Laut Polizeibericht erfasste er dabei jedoch einen Mann, der am rechten Fahrbahnrand mit seinem Arbeitsgerät Laub von der Straße und dem Gehweg entfernte. Der 53-Jährige stützte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.