Eine 52-Jährige ist im Internet auf einen sogenannten Fake-Shop hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, bestellte die Frau Autoteile im Wert von knapp 60 Euro. Sie bezahlte mit ihrer Kreditkarte. Die bestellte Ware wurde jedoch nicht geliefert. Stattdessen versuchten die Betrüger mit den Daten der Kreditkarte 600 Euro vom Konto der 52-Jährigen abzubuchen. Dies konnte allerdings vom Kreditinstitut verhindert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den vermeintlichen Autoteileanbieter. Sie warnt: „Zahlen Sie nicht per Vorkasse, also nicht per Überweisung, Kreditkarte oder Zahlungsdiensten. Nutzen Sie sichere Zahlungswege, beispielsweise den Kauf auf Rechnung.“