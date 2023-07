Ein 51-jähriger Mann hat sich am Donnerstag beim Grillen in Kottweiler-Schwanden im Kreis Kaiserslautern lebensgefährliche Verbrennungen zugezogen. Das bestätigt die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage. Zeugenaussagen zufolge habe der Mann mit anderen Männern in einer Lagerhalle gefeiert. Dabei sei Alkohol getrunken und gegrillt worden. Am späten Abend habe der Mann dann eine Flüssigkeit auf den Grill geschüttet. Daraufhin habe es eine Stichflamme gegeben, die auf den 51-Jährigen übergegangen sei, sodass er selbst in Flammen gestanden habe.

Mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Die Zeugen, die ebenfalls vor Ort waren, hätten versucht, den Mann mit Decken zu löschen, was jedoch nicht gut gelungen sei. Der Mann sei danach noch am Abend mit einem Rettungshubschrauber in die Unfall-Klinik nach Ludwigshafen geflogen worden. Dort werde er seitdem intensivmedizinisch behandelt. Da die genauen Umstände des Unfalls noch nicht geklärt seien, laufen derzeit noch weitere Ermittlungen. „Aktuell sind noch viele Fragen offen“, teilt die Polizei am Freitagnachmittag mit.