Ihrem Ärger machte eine 51-Jährige in der Nacht zum Mittwoch auf der Barbarossastraße Luft. Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei mit, dass eine Frau wahllos Gegenstände umherwirft. Vor Ort trafen die Beamten eine frustrierte 51-Jährige an. Sie warf mit ihren persönlichen Sachen um sich. Über was sich die Frau ärgerte, ist nicht bekannt. Sie hielt sich aus beruflichen Gründen in Kaiserslautern auf. Nachdem sie ihre Habe wieder eingesammelt hatte, kam die 51-Jährige in einem Hotel unter. Durch die umherfliegenden Gegenstände wurde niemand verletzt, fremdes Eigentum wurde nicht beschädigt.