Als der RFV Alsenborn im vergangenen Jahr trotz Corona und strenger Hygienevorschriften ein zweitägiges Turnier veranstaltete, war er Vorreiter. Anfang des Sommers folgte ein weiteres Turnier, das vorwiegend für die Jugend gedacht war. An diesem Wochenende organisiert der Reit- und Fahrverein ein Reit- und Springturnier mit 16 Prüfungen, um den Reitern eine Plattform für ihr Hobby zu geben, wie er sagt. 500 Zuschauer sind zugelassen.

Die Nachfrage ist groß. Über 300 Nennungen liegen vor, was Spannung in den einzelnen Klassen bedeutet. Auftakt ist am Freitag, 10. September, mit Dressurprüfungen. 33 Meldungen gibt