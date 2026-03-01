Die Tage der Chor- und Orchestermusik kommen vom 13. bis 15. März nach Kaiserslautern. Das erwartet die Besucher.

Jedes Jahr finden die Tage der Chor- und Orchestermusik des Bundesmusikverband Chor und Orchester in einem anderen Bundesland statt. Diesen März, passend zum Stadtjubiläum, kommen sie nach Kaiserslautern.

Vom 13. bis 15. März stehen rund 50 Konzerte in der Stadt auf dem Programm, der Eintritt ist überall frei. Die Bandbreite reicht von Kinderchor über Blas- und Zupforchester, Schüler- und Bigband, bis hin zu klassischer und geistlicher Musik, Pop, Gospel und mehr.

In der Fruchthalle finden sowohl das Auftaktkonzert am Freitag, 13. März, 19.30 Uhr, sowie das Festkonzert am Sonntag ab 11 Uhr statt. Dafür müssen kostenlose Tickets unter www.tcom2026.de reserviert werden. Beim Festkonzert am Sonntag werden jene Ensembles, die seit mindestens 100 Jahren bestehen, mit der Zelter- und der Pro-Musica-Plakette ausgezeichnet.

Wer nicht nur zuhören, sondern auch selbst musizieren will, bekommt unter anderem bei einem Trommelworkshop am Samstag, 14. März, im Rathaus sowie bei einem offenen Singen Gelegenheit.

Herzstück des musikalischen Wochenendes ist laut Veranstalter die Lange Nacht der Musik am Samstag, 14. März. An elf Spielorten in der Innenstadt werden zahlreiche Kurzkonzerte aus den unterschiedlichsten Musikgenres zu hören sein – von A cappella bis zu Zupfmusik. Die Konzerte unter anderem in der Stiftskirche, im Edith-Stein-Haus oder dem Kasino der Kammgarn dauern jeweils eine halbe Stunde. Es müssen dafür keine Tickets reserviert werden.

Die Tage der Chor- und Orchestermusik werden vom Bundesmusikverband Chor und Orchester in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt organisiert. Weitere Informationen und das gesamte Programm gibt es online unter www.tcom2026.de.