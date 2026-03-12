Die Stadt pulsiert am Wochenende: Zum Stadtjubiläum finden die Tage der Chor- und Orchestermusik in Kaiserslautern statt. Max Punstein hat einen besonderen Tipp.

An elf Orten gibt es 50 Konzerte – und „zwar von Amateurmusikern, im Gegensatz zur Langen Nacht der Kultur“, also alles kostenlos, beschreibt Max Punstein das Konzept. Der stellvertretende Direktor des Kulturreferats und Leiter der Emmerich-Smola-Musikschule hat maßgeblich dazu beigetragen, die Veranstaltung in diesem Jahr nach Kaiserslautern zu holen.

Eine „bunte Kommission“, in der er selbst auch sitzt, wählt aus den Bewerbungen der Städte jährlich eine aus. „Da wir uns das erste Mal beworben haben, Erfahrungen mit der Langen Nacht der Kultur vorweisen konnten und das Stadtjubiläum haben, war es nicht allzu schwer“, berichtet er vom Rennen um den Zuschlag. Zudem liegen alle Spielstätten untereinander in Fußnähe. Bewertungskriterien seien unter anderem Vielfalt, Stilistik und „vor allem die Qualität, auch wenn es keine Profimusiker sind“, betont er. Die Veranstaltung habe „ein sehr hohes Niveau“, lobt er die Mitwirkenden – insgesamt über 1300.

Techno von einer Brassband, Congas zum Bespielen

Nach der Eröffnung am Freitag, 13. März, um 18.50 Uhr in der Fruchthalle folgt der Samstag mit vollem Programm in der ganzen Stadt; um 18.30 Uhr beginnt dann die „Lange Nacht der Musik“. Punsteins persönliches Highlight ist das Ensemble „Double D“ im Luther, das sein Neffe Frederick Punstein leitet: „Eine Brassband, die Techno spielt“, beschreibt er das Konzept.

Doch am Wochenende gibt es nicht nur Musik zum Hören, sondern auch zum Selbermachen. „Das gehört nicht zwangsläufig dazu, war uns aber wichtig.“ Im Rathausfoyer darf von 13.30 bis 14.30 Uhr beim „Drum Circle“ gemeinsam getrommelt werden; insgesamt 30 Instrumente wie Congas und Djemben stellt die Musikschule zur Verfügung. Wer lieber singt, kommt um 16.30 Uhr am selben Ort auf seine Kosten. „Evergreens für jedes Alter“ stehen auf dem Programm. Noten und Texte werden ausgeteilt, das Programm ist aber nicht in Stein gemeißelt. Am Sonntag endet die Veranstaltung mit einem Festkonzert um 11 Uhr in der Fruchthalle.

„Ich werde versuchen, mir alles anzuschauen“, lautet der ambitionierte Plan von Punstein für das Wochenende.