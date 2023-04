Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Grundschule in Erfenbach steht ein Jubiläum ins Haus. Seit 50 Jahren hat in dem Gebäude in der Siegelbacher Straße 108 die Grundschule ihren Platz. Bis zur Eingemeindung von Erfenbach zur Stadt Kaiserslautern waren in dem Gebäude Grund- und Hauptschule vereint.

Heute beleben gut 200 Grundschüler das dreistöckige Gebäude. Doch für elf Klassen reichen die Räumlichkeiten in dem Schulhaus nicht aus. „Wir haben gewaltig Platznot“,