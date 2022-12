Kaiserslautern im Jahre 1972. Die Universität ist frisch gegründet, die meisten Mitarbeiter sind neu in der Stadt. Was liegt näher, als zusammen zu kicken, um nette Leute in der Freizeit kennenzulernen? Eine Idee, die sich verstetigte: Bereits am 8. Oktober haben die Freitagskickers ihr 50. Jubiläum gefeiert.

Günter Dau, ein Mann der fast allerersten Stunde, hatte die Idee der zwanglosen Kickergruppe von der Technischen Hochschule Stuttgart mitgebracht. „Die Uni hatte damals ja noch keine Eigengewächse“, erinnert sich Dau. Im Hauptberuf 37 Jahre lang Geschäftsführer am Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik, hatte Dau die Leitung der Freitagskickers fast genauso lang übernommen. „Wir wollten einfach nur kicken und haben den Fußball nicht allzu ernst genommen.“ Große Ahnung von Fußball hatten auch nicht alle, dafür aber umso mehr Begeisterung, erinnert sich der 78-Jährige.

Die Kicker kamen querbeet aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, waren als wissenschaftliche oder auch nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni, der eine oder andere Professor sei auch sporadisch dabei gewesen. „Wir waren ein gemischter Haufen“, so Dau.

Mit dem Umzug in die neugebaute Sporthalle war das Spielfeld mindestens doppelt so groß wie bis dato – eine Herausforderung. „Beim ersten Spiel sind keine Tore gefallen – wir haben das Tor nicht mehr gesehen“, erzählt Dau belustigt.

Ein Höhepunkt war zur Zeit der Wende der sportliche Austausch mit Magdeburg. An Himmelfahrt 1990 gewannen die Freitagskickers das Hinspiel gegen die wesentlich professionellere Volkssportgruppe der Technischen Hochschule Magdeburg. Beim Rückspiel im selben Jahr revanchierten sich die Magdeburger mit einem Sieg in Kaiserslautern. „Das war ein tolles Erlebnis“, so Dau über die vielen Eindrücke dieser Begegnung.

Die Corona-Krise kickte die Fußballer vor etwa zwei Jahren ins Aus, sie konnten die Halle nicht mehr nutzen, waren nicht mehr Teil des Hochschulsports. Und jetzt? „Wir könnten uns wieder anmelden – warum nicht“, meint Dau.

Eine gesellige dritte Halbzeit – der Stammtisch – war den Freitagskickern schnell genauso wichtig geworden wie der Fußball. Weihnachten, Neujahr, Jubiläen waren immer ein willkommener Anlass für anregende Zusammenkünfte – gemeinsames Skifahren nicht zu vergessen. Deshalb gab’s auch beim Jubiläum nicht nur ein Fußballturnier – mit Dau im Tor –, sondern auch eine Führung von Oberbürgermeister Klaus Weichel durch die unterirdischen Gänge beim Rathaus. Abends beim feinen Menü in der Pfaffschänke feierten rund 25 Gäste – unter ihnen auch vier Kicker der ersten Stunde. Die Erinnerungen ans Turnier: ein anständiger Muskelkater.