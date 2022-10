Partystimmung im Gebäude 1 der TU: Rund 300 Gäste feierten das Ende der Jubiläumswoche, mit der das 50. Jubiläum des Fachbereichs Architektur begangen wurde. Heute müsse das Bauen im Bestand Vorrang haben, sagte die Berliner Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt, die einen Blick auf die Entwicklung der Architektur seit den 70ern wagte.

Gute Laune und strahlende Gesichter überall: Dirk Bayer, seit drei Jahren Dekan des Fachbereichs, begrüßte neben Kollegen und Studierenden viele Ehemalige, die Hochschulleitung und Oberbürgermeister Klaus Weichel. Nicht nur 50 Jahre Bestehen des Fachbereichs Architektur, sondern auch Abschluss von Masterthesis oder Diplom in der vergangenen Woche seien Grund genug, um die Korken knallen zu lassen. In einer Art historischem Kaleidoskop, so Bayer, zeige die begleitende Ausstellung nicht nur Abschlussarbeiten der vergangenen 50 Jahre. Matthias Schirren, Professor für Geschichte und Theorie der Architektur, präsentierte darüber hinaus beispielhafte Projekte aus Lehre und Forschung aus seinem Archiv, die den Themenwandel über die Jahre veranschaulichten. Daneben hatte das Werkschauteam der Fachschaft die besten Arbeiten der vergangenen zwei Semester zusammengetragen. „Die Exponate illustrieren den Wandel in der Ausbildung wie in der Architektenschaft“, hob Bayer hervor. Die Arbeit am Fachbereich sei geprägt von Intensität, manchmal auch kontroverser Diskussion, aber immer von inspirierender Zusammenarbeit.

Architektur seit 2011 eigenständig

Arnd Poetzsch-Heffter, Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK), erinnerte an die Gründungsjahre der Uni, als Martin Graßnick 1969 mit der organisatorischen Leitung maßgeblich zur Errichtung der neuen Universität Kaiserslautern Trier beigetragen hatte. Graßnick wurde damals erster Dekan des Fachbereichs Technologie, dem die Architektur zugeordnet war, und war Professor für Entwerfen, Baugeschichte, Geschichte des Städtebaus und Denkmalpflege bis 1982. Noch 1966 habe Graßnick in einer Denkschrift für die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz die Einschätzung vertreten, das Land Rheinland-Pfalz werde trotz großem Bedarf keine weitere Universität gründen. Er sollte nicht recht behalten. Die Abwanderung von Wissenschaftlern in andere Bundesländer, die Graßnick damals bemängelte, sei allerdings nach wie vor ein Defizit, betonte der Präsident.

In den vergangenen 50 Jahren sei die Architektur mit weiteren Fachbereichen kombiniert gewesen und schließlich 2011 eigenständig geworden. Auf den festen Platz in der deutschen Architekturszene könne man stolz sein. „Sie sind sichtbar im Land und weit darüber hinaus“, lobte Poetzsch-Heffter. Die Schau beleuchte in ausgezeichneter Weise, wie Ästhetik des Bauens mit technischen Neuerungen im Bauwesen vereinbar sei. Architektur adressiere die Schnittstelle zwischen Technik und Mensch und gehöre daher als zentraler Gestaltungsbereich zu jeder technischen Universität. Für die Fusion mit Landau zeigte sich der Präsident optimistisch, dass es gerade für die Architektur viele Anknüpfungspunkte geben werde.

Kahlfeldt: Verkehrswende ist Chance für Städtebau

Petra Kahlfeldt, Berliner Senatsbaudirektorin und gebürtig aus Kaiserslautern, überbrachte Grüße von ihrem Mann Paul Kahlfeldt, der von 1999 bis 2005 als Professor für Entwerfen, Baukonstruktion und Gebäudetechnologie an der TUK lehrte. Sie führte in ihrer Festrede die enormen thematischen Gegensätze in der Architektur der 70er Jahre im Vergleich zu heute aus. 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in der Bundesrepublik ein ungebremster Fortschrittsglaube und wirtschaftlicher Optimismus. „Die BRD war wieder wer, hatte eine Stimme – man glaubte sich endlich in der Moderne angekommen“, so Kahlfeldt. Symbolisch dafür sei die Dachkonstruktion des Olympiastadions in München für die Sommerspiele 1972 von Frei Otto und Günther Benisch, die mit ihrer kühnen Leichtigkeit faszinierte. Die Formen des Internationalen Stils revolutionierte das Konzept der Stadt in ganz Westeuropa. Dem Autoverkehr wurde der Städtebau untergeordnet, für den gewaltigen Zuwachs in der Nachfrage nach Wohnraum entstanden Hochhaussiedlungen für Zigtausende, wie das Märkische Viertel in Berlin oder die Neue Vahr in Bremen. Die wirtschaftliche Rezession Mitte der 70er Jahre führte zu einer Rückbesinnung der Städtebaupolitik auf die Wertschätzung von Altstadtkernen, Aufenthalts- und Passierraumqualität. Neben einer Unmenge an Verordnungen und langwierigen Vergabeverfahren sei heute auch der Fachkräftemangel in den Fachfirmen eine Herausforderung. „Der Bau im Bestand muss absoluten Vorrang haben“, forderte Kahlfeldt. Ertüchtigung von Altsubstanz und Nachverdichtung, Zurückgewinnen von Aufenthaltsqualität durch Plätze, Gärten und Parks, polyzentrale Strukturen mit kurzen Wegen und einer guten sozialen Durchmischung seien die Herausforderungen der Zukunft. „Die Verkehrswende ist hier eine unfassbar große Chance“, betonte Kahlfeldt.

Viele Mitglieder der Hochschulleitung nutzten die Gelegenheit für einen Blick in den neuen Anbau im Rohbaustadium unter der Führung von Projektleiterin Angelika Neuhaus-Miesel vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung in Kaiserslautern. Hier sollen Seminar- und Arbeitsräume sowie Büros entstehen, eine mögliche Flächenerweiterung ist eingeplant. Für das Frühjahr 2023 ist die Fertigstellung geplant.