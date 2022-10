Seit einem halben Jahrhundert bildet der Fachbereich Chemie an der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) die Fach- und Lehrkräfte von morgen aus. Ebenso trägt er dazu bei, die großen gesellschaftlichen Zukunftsfragen rund um Energiewende, Kreislaufwirtschaft, Rohstoffwandel und Medizin zu lösen. Anlässlich des 50. Jubiläums öffnet der Fachbereich Chemie am Samstag, 8. Oktober, von 11 bis 16 Uhr seine Räumlichkeiten und Labore in Gebäude 52 und bietet ein buntes Programm für die ganze Familie – Studienberatung inklusive.

Der Tag der offenen Tür macht wissenschaftliche Forschung hautnah erlebbar. Im Rahmen von Laborführungen, Experimentalvorlesungen sowie an verschiedenen Vorführ- und Experimentierstationen können kleine und große Gäste an der TU in die Welt der Chemie eintauchen. Wie lässt sich Schreibtinte herstellen, welche Eigenschaften weist Trockeneis auf, wie kann die chemische Produktion nachhaltiger werden, welche Fette und Öle sind aus gesundheitlicher Sicht am besten zu bewerten? Diesen und vielen weiteren Fragen geht es dabei auf den Grund.

Schüler erhalten zudem eine Studienberatung zu allen am Fachbereich angebotenen Studiengängen. Dies sind Chemie, Lebensmittelchemie, Toxikologie, Chemie in Kombination mit Wirtschaftswissenschaften sowie Chemie für das Lehramt an Gymnasien, Realschulen Plus oder Berufsbildenden Schulen. Wer zwischendurch eine Abwechslung sucht, kann im Fahrsimulator der Polizei seine Fertigkeiten trainieren. Und für die Stärkung zwischendurch werden Snacks und Getränke bereitstehen.

Eine Anmeldung zum Tag der offenen Tür ist nicht erforderlich. Weiterführende Informationen zum Programm sind auf den Webseiten des Fachbereichs unter https://www.chemie.uni-kl.de, Infokasten „50 Jahre Fachbereich Chemie an der TU Kaiserslautern“ zu finden.