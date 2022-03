Betrug in acht besonders schweren Fällen im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften legt die Staatsanwaltschaft einem 50-jährigen Kaufmann zur Last. Der Mann soll im Zeitraum von November 2018 bis Februar 2020 in Kaiserslautern Immobilien an Privatpersonen aus dem Nahen Osten verkauft haben, obwohl sie ihm weder gehörten oder er sie hätte verkaufen dürfen oder sollen.

Vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern wurde am Dienstag der Prozess gegen den 50-Jährigen fortgesetzt. Bis auf einen Fall seien weder er noch die von ihm geführte beschränkt haftende Gesellschaft Eigentümer der betreffenden Grundstücke gewesen, noch habe er mit den tatsächlichen Eigentümern wegen des Erwerbs in Kontakt gestanden. Im Hinblick auf versprochene hohe Renditen aus der Vermietung der betreffenden Objekte hätten die Käufer hohe Summen auf Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten (teilweise in bar) bezahlt, ohne dass sie Eigentümer hätten werden können. Den Käufern sei so ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro entstanden.

Am Dienstag ließ sich der Angeklagte über einen seiner beiden Kaiserslauterer Verteidiger zur Sache ein. Dabei räumte er lediglich ein, keinen Kontakt zu den tatsächlichen Eigentümern der von ihm verkauften Immobilien gehabt und eingenommene Gelder zweckwidrig verwendet zu haben. Überdies habe er unprofessionell gehandelt und Fehler gemacht. Einen Betrugsvorsatz stellte er aber weiterhin in Abrede und verwies darauf, dass sein Geschäftsmodell (Verkauf und Vermietung aus einer Hand) zunächst funktioniert habe.

Insolvenz verhindert angeblich eine „Rückabwicklung“

Insgesamt habe er 180 Objekte verkauft. Der überwiegende Teil davon sei ordnungsgemäß vollzogen worden. In Folge von Kostensteigerungen seien dann aber große „finanzielle Löcher“ entstanden, die nur aus den Einnahmen immer neuer Grundstücksverkäufe hätten ausgeglichen werden können. Eine Schädigung seiner Kunden habe er nicht beabsichtigt. Im Fall, dass er die vertraglich zugesicherten Leistungen nicht hätte erfüllen können, habe er eine „Rückabwicklung“ in Betracht gezogen. Wegen der Insolvenz der von ihm vertretenen Gesellschaft sei es dazu aber nicht mehr gekommen.

An den Angeklagten gerichtet, bemerkte der Vorsitzende nach dessen Erklärungsversuchen: „Ihre Einlassung kann man so zusammenfassen: Sie sind ein guter Mensch, es ist bloß alles saublöd gelaufen.“

„Sie haben Luft verkauft!“

Dem von dem Angeklagten vermittelten Eindruck, er habe jahrelang legale Geschäfte getätigt, trat der Oberstaatsanwalt vehement entgegen. Er verwies auf von ihm unterbreitete Unterlagen, die belegten, dass von 50 verkauften Objekten lediglich drei oder vier im Eigentum der von ihm vertretenen Gesellschaft gestanden hätten. Aus der Anzeige eines Rechtsanwalts ergäben sich weitere 300 Objekte, bei denen die Gesellschaft durch den Angeklagten ihr nicht gehörende Immobilien an 170 weitere Kunden verkauft habe.

Er habe von vornherein alles auf Betrug angelegt, warf er dem Angeklagten vor. „Sie haben Luft verkauft!“, sagte der Oberstaatsanwalt und kündigte an, weitere Fälle zur Anklage bringen zu wollen. Der Prozess wird am 30. März fortgesetzt.