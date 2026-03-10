Blitzer – ein Ärgernis für Autofahrer. In verkehrsberuhigten Bereichen ist das erlaubte Tempo schnell überschritten. Warum wird in der Kanalstraße vermehrt kontrolliert?

Die Kanalstraße ist von der Salzstraße – Ecke Polizeiinspektion Gaustraße – bis zur Albrechtstraße verkehrsberuhigter Bereich. Das heißt, Fußgänger haben Vorrang, Autos müssen Schrittgeschwindigkeit fahren, worunter die deutsche Rechtsprechung maximal zehn Kilometer pro Stunde versteht. In den vergangenen rund drei Monaten stellte die Stadt öfters dort Blitzer auf, berichtet Ralf Fuchs, der in dem Abschnitt einen Friseursalon betreibt.

Dagegen könne man „per se nichts sagen“, aber er wundert sich, „warum in der Straße eigentlich diese Verkehrsform gewählt wurde“. In dem Abschnitt gebe es „keine Schule, kein Altenheim, kein Kindergarten, kein Baugebiet mit einer sogenannten Wohnstraße“, und die „Aufenthaltsfunktion für Fußgänger überwiegt in keinem Fall“, meint er.

Aus der Tempo-30-Zone wurde ein verkehrsberuhigter Bereich

Er blickt zurück in die Entstehung des verkehrsberuhigten Bereichs. „Vor bestimmt schon über 20 Jahren wurde die Straße komplett erneuert“, erinnert er sich. „Auf der einen Seite wurde ein rot gepflasterter Radweg angelegt, auf der anderen Parkplätze in grauem Pflaster – wie heute noch.“ Damals habe Tempo 30 gegolten.

Dann habe man gemerkt, „dass zu wenige Parkplätze vorhanden waren“, meint Fuchs. Also wurde, wie Fuchs schildert, der Abschnitt in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt: „Der Radweg kam weg und wurde, wie der Rest, durch graues Pflaster ersetzt.“ Seitdem „teilen sich alle die Straße – bei zehn Kilometer pro Stunde“. Fuchs’ Fazit: „Es wundert mich, dass noch niemand der geblitzten Autofahrer sich anwaltlich diesbezüglich gewehrt hat. Eine Verkehrsregelung aus Pragmatismus“, lautet seine Folgerung. Und er fragt sich: „Warum kontrolliert die Stadt gerade jetzt?“

„Kontrollen finden auch in anderen vergleichbaren Bereichen statt“

„Verkehrsberuhigte Bereiche stehen regelmäßig im Fokus von Kontrollen“, antwortet Stadtsprecher Matthias Thomas. Solche Kontrollen fänden nicht nur in der Kanalstraße statt, sondern „grundsätzlich auch in anderen vergleichbaren verkehrsberuhigten Bereichen im Stadtgebiet, insbesondere dort, wo viel Fußgängerverkehr herrscht oder sensible Nutzungen wie Wege zu Schulen, Kindertagesstätten oder ähnliches bestehen“.

Bereits seit den 1990er Jahre besteht der verkehrsberuhigte Bereich in der Kanalstraße laut Thomas. Konkrete Kriterien für die Einrichtung an dieser Stelle „lassen sich angesichts der zeitlichen Distanz kurzfristig leider nicht nachvollziehen“, erwidert er auf diese Frage.

Wer bis zehn Stundenkilometer innerorts zu schnell ist, muss ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro zahlen, von elf bis 15 werden 50 Euro fällig, von 16 bis 20 sind es 70 Euro, von 21 bis 25 sind es 115 Euro, und weiter steigend.