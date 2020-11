Die Polizei hat am Mittwoch eine 49-Jährige in Gewahrsam genommen. Die Frau randalierte in einem Hotel und war einem Platzverweis nicht gefolgt. Die 49-Jährige verschaffte sich laut Polizei am Abend unbefugt Zutritt ins Hotel. Sie suchte mehrere Zimmer auf und bediente sich darin an der jeweiligen Minibar. Als eine Polizeistreife eintraf, hatte die Frau bereits einige Fläschchen mit alkoholischen Getränken ausgetrunken, die Betreiberin des Hotels beleidigt und sie körperlich attackiert. Die Zeugin blieb unverletzt. Bei der 49-Jährigen stellten die Polizisten später eine Alkoholkonzentration von 2,41 Promille fest. Weil die Frau das Hotel nicht verlassen wollte, wurde sie vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die 49-Jährige muss jetzt mit mehreren Strafverfahren rechnen. rhp