Eine Frau ist am Donnerstagmorgen in Sembach (Kreis Kaiserslautern) Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Kurz vor 8 Uhr wurde der Polizei laut Pressemitteilung ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße gemeldet. Ein Mercedes und ein Smart waren zusammengestoßen. Ein automatisches Notfallsystem hatte die Rettungskräfte informiert. Als die Helfer vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass hinter dem Steuer des Smart eine leblose Frau saß. Die 48-Jährige hatte mehrere Einschusswunden im Körper. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos. Im Mercedes fanden die Beamten eine Pistole.

Kurze Zeit später einen tatverdächtigen festgenommen

Die Ermittlungen der Polizei führten zu dem 57-jährigen Ehemann des Opfers. Kurz vor 9 Uhr nahmen ihn die Beamten widerstandslos in einem Wohnhaus in Sembach fest. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass er geschossen hat. Zur Stunde ist der Tatort in der Hauptstraße gesperrt. Die Spurensicherung und Ermittlungen der Polizei dauern an.