Für den Ausbau der Kreisstraße 40 im Abschnitt zwischen Otterbach und Morlautern erhält der Landkreis Kaiserslautern eine Zuwendung vom Land in Höhe von 474.500 Euro, teilt Verkehrsminister Volker Wissing mit. „Gut ausgebaute und sichere Straßen in den ländlichen Räumen sind uns ein besonderes Anliegen“, betont Wissing. Über eine Gesamtlänge von rund 1,5 Kilometern werde die Fahrbahndecke saniert und in einen modernen und leistungsfähigen Zustand versetzt. Außerdem werde die Entwässerung der Fahrbahn verbessert. Wissing sieht in der Maßnahme „eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit“.