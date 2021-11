Für die Entwicklung des Landstuhler Stadtkerns hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) der Kommune weitere 475.000 Euro bewilligt. Die Mittel entstammen dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“, so das Ministerium. Land und Bund unterstützen seit 2017 die Entwicklung des Fördergebiets und haben seither 800.000 Euro bereitgestellt. Die Stadt Landstuhl will die Mittel unter anderem für die Neugestaltung des Adolph-Kolping-Platzes und der Kaiserstraße einsetzen. „Diese Maßnahmen stärken die Innenstadt und sind Teil einer ganzheitlichen Entwicklungsstrategie, um den Bereich langfristig voranzubringen und auch für die Zukunft lebenswert aufzustellen“, so Lewentz. Das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ unterstützt Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels. Dabei geht es beispielsweise um Leerstände oder Brachflächen.