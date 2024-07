Wegen schwerer Brandstiftung verurteilte eine große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern am Dienstag eine 47-jährige Frau zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 28. Dezembers vergangenen Jahres in suizidaler Absicht in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Kaiserslautern