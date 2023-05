Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen Nachstellung in Tateinheit mit versuchter und vollendeter Sachbeschädigung hatte sich am Donnerstag eine 46-jährige wissenschaftliche Mitarbeiterin vor dem Amtsgericht Kaiserslautern zu verantworten. Ihr warf die Staatsanwaltschaft vor, eine 45- jährige Schulsozialarbeiterin zwischen November 2019 und April 2020 in insgesamt 27 einzelnen Handlungen gestalkt zu haben.

Das Stalking habe sie durch Versenden von anonymen Postkarten und Briefen an die Privatadresse und an die Leitung der Schule bewerkstelligt. Die Postsendungen seien in den meisten Fällen mit Fotos