Weil sie auf einen Internetbetrüger hereingefallen ist, hat eine Frau aus Kaiserslautern bei der Polizei Anzeige erstattet. Zuvor hatte die 46-Jährige dem Unbekannten bereits etliche Tausend Euro überwiesen.

Nach Polizeiangaben hatte der Mann, der sich als „Danny“ ausgab, Ende September über ein soziales Netzwerk mit der Frau angebandelt. Er behauptete, für die UN auf einem Schiff zu arbeiten. Innerhalb kurzer Zeit gelang es dem Unbekannten, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Erst bat er um einen vierstelligen Betrag, um nach Deutschland reisen zu können, wenige Tage später meldete sich der vermeintliche Arbeitgeber des Mannes und forderte eine „Kaution für den wichtigen Mitarbeiter“ – diesmal ein fünfstelliger Betrag. Immer wieder überwies die Frau Geld. Erst als „Danny“ nicht zu Besuch kam, konnte eine Freundin sie dazu überreden, zur Polizei zu gehen. Das Polizeipräsidium Westpfalz rät dringend zur Vorsicht bei Internet-Bekanntschaften, die nach Geld fragen.

Unbedingt wachsam bleiben

Leider sei das sogenannte „Romance Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit. Wer sich auf virtuellen Plattformen bewegt und hier neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben und nicht zu schnell alle Geschichten glauben, die einem geschrieben werden – erst recht nicht, wenn der Chat-Partner versucht, mit herzzerreißenden Geschichten Mitleid zu erregen, die dann darin münden, dass er „dringend Geld“ benötigt, so die Polizei.

Vorsicht sei auch geboten, wenn man von jemandem, dem man noch nie im echten Leben begegnet ist, innerhalb kurzer Zeit mit Komplimenten, Liebesschwüren und großspurigen Beziehungsversprechen überschüttet wird. Spätestens wenn die Frage nach Geldüberweisungen gestellt wird, sollten sämtliche Alarmglocken schrillen.