Ein 45 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstag vermutlich beim Grillen in Kottweiler-Schwanden im Kreis Kaiserslautern lebensgefährliche Verbrennungen zugezogen. Das bestätigt die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage. Zeugenaussagen zufolge habe der Mann am späten Abend Bremsenreiniger in einer Halle auf einen Gasgrill geschüttet. Daraufhin habe es eine Stichflamme gegeben, die auf den 45-Jährigen übergegangen sei, sodass er selbst in Flammen gestanden habe.

Mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Zwei Personen, die ebenfalls vor Ort waren, hätten versucht, den Mann mit Decken zu löschen, was jedoch nicht gelungen sei. Der Mann sei danach noch am Abend mit einem Rettungshubschrauber in die Unfall-Klinik nach Ludwigshafen geflogen worden. Wie hoch seine Überlebenschancen sind, konnte die Polizei nicht sagen. Da aber die genauen Umstände des Unfalls noch nicht geklärt sind, laufen derzeit noch weitere Ermittlungen.