Der jüngste, 45. Theatertalk am Montagabend war ein ganz besonderer: Einmal durch den Ortswechsel von der Lounge hinab zur Foyerbühne, zweitens durch den Gast und schließlich durch die Art der Präsentation selbst.

Anstelle mehrerer Diskutanten zu einem brandaktuellen kultur- oder gesellschaftspolitischen Thema unter Moderation von RHEINPFALZ-Kulturredakteur Fabian R. Lovisa, bot dieser Talk nun allein dem Publikumsliebling und langjährigen Ensemblemitglied Astrid Vosberg eine Bühne. Lovisa hatte dementsprechend im Gegensatz zu früheren, mitunter sehr kontrovers diskutierten Themen – inklusive „Zündstoff“ auf dem Podium und im Publikum – mit der eloquenten und temperamentvollen Künstlerin leichtes Spiel.

Er spannte mit seinen einleitenden und weiterführenden Fragen einen biografischen Bogen, ausgehend von frühesten Gehversuchen auf den berühmten Theaterbrettern, die für Vosberg zwar nicht die ganze Welt, aber einen Mikrokosmos bedeuten. Demnach ist der Sympathie- und Werbeträgerin des Pfalztheaters das Theaterspiel in Schauspiel, Gesang und Tanz ebenso in die Wiege gelegt worden, wie die später hinzu kommende „glückliche Hand“ im pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen etwa.

Zwischen Selbstironie und Selbstzweifeln

Die Mutter Wally Vosberg war als Theaterlegende und Kammersängerin schon ein gefeierter Star am Pfalztheater, Vater Michael begann seine Theaterkarriere als Orchestermusiker auf der Trompete und blies dann sprichwörtlich als Betriebsdirektor beim Pfalztheater nicht nur Künstlern den Marsch, sondern leitete beispielsweise auch in Bolanden sehr erfolgreich ein Konzert-Blasorchester.

Lovisa bohrte bei Kindheitserinnerungen nach, man erfuhr so etwa von Astrids lebenslanger Freundschaft mit der Nachbarstochter und ihren ersten Theatererfahrungen: Mit fünf Jahren stand Astrid im Märchentheater auf der Bühne, verkörperte im Kindergarten einen Schmetterling und brachte offenbar genügend Naturtalent und Inspiration mit, um später das erste professionelle Engagement ohne Schauspielakademie und Musikstudium anzugehen. Sie musste aber bald selbstkritisch erkennen, dass zum Bühnenberuf ein eisern angeeignetes Handwerk gehört.

Überraschungsgast inklusive

Diese Fähigkeit zur Selbsterkenntnis – zwischen Selbstironie und Selbstzweifeln – und das Umsetzen von Kritikpunkten führten letztendlich dazu, dass Astrid Vosberg der Sprung nach oben über viele Bühnen hinweg gelang. Der frühere Pfalztheater-Schauspieler Peter Nüesch wurde ihr Mentor, und nach fundierter Aus- und Weiterbildung folgten viele Bühnenstationen, beginnend in Neuwied über Bremerhaven und Bremen im Norden und im Süden bis Regensburg und München (Gärtnerplatz-Theater) sowie Dortmund im Westen – um nur einige zu nennen. Zwischen all diesen Stationen und Erfolgen kehrte Vosberg immer wieder nach Kaiserslautern und ans Pfalztheater zurück, wo sie auch derzeit zum Musiktheater-Ensemble gehört und mit mittlerweile 61 Jahren noch immer alle mit ihrer Begeisterung mitreißt.

Aber auch die wesentlichen Wegbegleiter und Wegbereiter kamen im Verlauf des spannenden, eineinhalbstündigen Talks zur Sprache – darunter Intendanten wie Pavel Fieber oder Johannes Reitmeier. Und als Überraschungsgast trat die ehemalige Schauspielerin und spätere Organisatorin am Pfalztheater Margret Dürselen auf, die in einfühlsamen Worten die ersten (kulturellen) Begegnungen mit Vosberg vertiefte. Entscheidender als all die Engagements und Rollen mit einer großen Vielfalt an stilistischen und darstellerischen Anforderungen jedoch war auch am Montag wieder Vosbergs sympathische, natürliche, lebendige Art. Mit dieser gewann sie auch das restlos begeisterte Publikum in der voll besetzten Foyerbühne im Handumdrehen. Auf ein Wiedersehen also!

Termin

Große Gala der Freunde des Pfalztheaters 24/25 „Astrid Vosberg & Freunde“ unter anderem mit Adrienn Čunka und der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern am Samstag, 16. November, 19.30 Uhr; nicht mehr allzu viele Karten gibt es unter www.pfalztheater.de und an der Theaterkasse.