Der Polizei wurde am Montagabend eine Person gemeldet, die in der Fußgängerzone Steine gegen Fensterscheiben geworfen hat. Die Beamten konnten daraufhin einen 43-jährigen Verdächtigen ausfindig machen. Laut Polizei konnten mehrere Beschädigungen an einer Temperaturanzeige einer Bank festgestellt werden. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Auf ihn kommt zudem eine Strafanzeige zu.