Die 43-Jährige tauchte laut Polizei gegen 16.30 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand in dem Kiosk auf, obwohl sie dort bereits wegen früherer Vorfälle Hausverbot hat. Als sie gebeten wurde, das Lokal zu verlassen, weigerte sich die Frau und verhielt sich aggressiv.

Die Betrunkene verletzt die Wirtin am Arm

Bevor sie sich dann doch in Bewegung setzte, pöbelte die 43-Jährige aus Ärger über den Rausschmiss andere Gäste an, spuckte einem aufs Hemd und kratzte die Wirtin am Arm, so dass diese eine blutige Wunde erlitt.

Alkoholpegel jenseits der Zwei-Promille-Marke

Bis die Polizei eintraf, hatte die Frau das Weite gesucht. Da ihre Personalien bekannt waren, wurde ihr zu Hause ein Besuch abgestattet. Die 43-Jährige hatte einen Alkoholpegel von 2,44 Promille. Gegen die Frau wird jetzt wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung ermittelt.