Nur 17 Sekunden mussten am Mittwochabend die über 600 Zuschauer in der Barbarossahalle auf das erste Tor bei der 42. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft warten. Jan-Erik Schröder schoss es für den VfR Kaiserslautern im Eröffnungsspiel gegen Fatihspor.

Insgesamt 16 Mannschaften kämpfen an den drei Turniertagen um den begehrten Wanderpokal der RHEINPFALZ. Mit von der Partie war am Mittwoch auch der Titelverteidiger, der SV Morlautern. Dagegen steigt der 1. FC Kaiserslautern II erst am Donnerstag ins Turniergeschehen ein. Der Rekordmeister trifft in seiner ersten Partie auf die FCK-Portugiesen. Die Entscheidung in Sachen Turniersieg fällt am Samstag. Läuft alles nach Plan, dann wird um 19 Uhr das mit Spannung erwartete Endspiel angepfiffen.