Die jüngsten Corona-Fälle in Kaiserslautern haben die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen wieder ansteigen lassen. Wie das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Landkreis Kaiserslautern, am Sonntag mitteilte, sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts aktuell 41 Personen mit dem Virus infiziert. Am Sonntag kam in der Stadt eine positiv getestete Person dazu, nach acht an dem Virus erkrankten Personen am Donnerstag, sechs positiv getesteten Personen am Freitag und einer erkrankten Person am Samstag, alle in der Stadt Kaiserslautern. Von den bis dato 286 Corona-Fällen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern gelten 240 Menschen als genesen. In der Stadt Kaiserslautern gab es bislang 176 Corona-Fälle (133 Menschen davon genesen) und im Landkreis 110 Corona-Fälle (107 Menschen davon genesen).