Gegen einen 41-jährigen Mann aus Kaiserslautern besteht der Verdacht eines versuchten Totschlags und einer vollendeten gefährlichen Körperverletzung, die er im schuldunfähigen Zustand begangen haben soll.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich das Opfer, ein 39-jähriger Mann aus Kaiserslautern, in einem Kaiserslauterer Hotel für längerfristige Bewohner, in dem beide wohnten, in den frühen Morgenstunden des 25. November bei dem 41-Jährigen wegen Ruhestörung beschwert, da dieser sich auf dem Hotelflur mit einer weiteren Person stritt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ohne dass es vorher zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen wäre, versetzte der 41-Jährige dem 39-Jährigen mit einem spitzen Küchenmesser einen Stoß gegen den Hals, wo eine blutende Schnittverletzung entstand. Nach den bisher ermittelten Umständen war es nur dem Zufall zu verdanken, dass keine schlimmeren Verletzungen entstanden.

Der Verdacht der Schuldunfähigkeit ergibt sich aus der psychischen Erkrankung des 41-Jährigen, die in einem früheren Verfahren gegen ihn festgestellt wurde. Zu einer Unterbringung kam es damals im September 2019 nicht, weil das Gericht die aus den damaligen Taten folgende Gefährlichkeit als für nicht ausreichend erachtete, um unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu rechtfertigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern am Dienstag die einstweilige Unterbringung des 41-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an, da nun die Gefahr weiterer ähnlicher Straftaten besteht. Der 41-Jährige gab an, dass er sich in einer Verteidigungssituation befunden habe. Die Ermittlungen laufen.